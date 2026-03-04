Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama - Son Dakika
Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama

Diyarbakır\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama
04.03.2026 09:18
Diyarbakır'da araç muayene dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araç muayene randevusu adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere toplam 14 ilde gerçekleştirilen "son istasyon" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları "borç ödeme" vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şebekenin 23 eylem gerçekleştirdiği toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon lira olduğu, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 lira olduğu kaydedildi. Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamların kararıyla şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 25 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama - Son Dakika

