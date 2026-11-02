Diyarbakır'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı

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Diyarbakır\'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı
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Diyarbakır\'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı
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Diyarbakır'da Fırat Bulvarı Stadyum yolunda drift yaptığı saptanan sürücüye 140 bin lira idari para cezası verildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığını bildirdi.

Diyarbakır'da drift atarak ilerleyen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fırat Bulvarı Stadyum yolunda drift yaptığı tespit edilen sürücüye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi maddesi uyarınca 140 bin lira idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesinin de 60 gün süreyle geri alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Diyarbakır Emniyet MüdürlüğüDiyarbakırOtomobil3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı - Son Dakika
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