Diyarbakır'da trafik polisleri şehirlerarası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara "emniyet kemeri" uyarısında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, şehirlerarası otobüs terminalinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik tüm denetimler, görevlendirilen ekip ve personel tarafında yapıldı.
Ekipler, yolcular ve sürücüler üzerinde özellikle emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Emniyet Kemeri Uyarısı - Son Dakika
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