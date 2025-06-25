Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 8 kilo kubar esrar, 500 kök kenevir ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, ilçenin Koçbaba Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda 8 kilo kubar esrar ve 500 kök kenevir ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Esrar ve Kenevir Operasyonu - Son Dakika
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