Diyarbakır\'da ev saldırısı davasında 8 sanığa müebbet istendi, 2 sanık tahliye edildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 12 Kasım 2025'te bir eve düzenlenen silahlı saldırıda İsmet Barcin'in hayatını kaybetmesi, J.B.'nin yaralanması olayında tutuklu 9 kişiden 8'inin "kasten öldürme", "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ile 6 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Harun, Yusuf, Ejder, Ramazan, Yunus, Sadık, Ersin, Murat ve Mithat Barcin ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, saldırıyı yapan tutuklu sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Saldırıya uğrayan tutuklu müşteki sanık Harun Barcin ile saldıranların babası tutuklu müşteki sanık Ramazan Barcin tahliye edildi. Husumetli aileler arasında gerçekleşen saldırının duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Harun Barcin'in avukatı Zeynep Sena Ayrancı, İsmet Barcin'in bulunduğu eve, iki farklı amcasının oğlu 8 kişinin uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırılan evde 11 kadın ve çocuk olduğunu belirten Ayrancı, "Evde silah kullanabilen kimse yok, sadece kadın ve çocuklar var. Bu saldırı tamamen savunmasız kadın ve çocuklara yapılan bir saldırı. Saldırıda İsmet vefat ediyor. Duruşmada maktulün kardeşi olan müvekkilim Harun sanki karşı tarafı tahrik etmiş ve çatışmaya neden olmuş bir senaryo oluşturdular. Olay yerine jandarma geldiğinde gerek o 8 kişi, gerekse İsmet'in kardeşi Harun Barcin gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. 11 aylık tutukluluk dönemi yaşadılar. İlk duruşması görüldü. İlk duruşmada müvekkilimin tahliye edilmesine karar verildi" dedi.

8 kişi için 'kasten öldürme' suçundan ceza istendiğini söyleyen Ayrancı, "Bu olayda aynı zamanda 10 yaşında bir çocuk da yaralandı. 1 ay kadar kurşunla yaşadı, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Çok büyük mağduriyeti var. Halen tedavi devam ediyor. Psikolojisi bozulduğu için bazı dönemler onu tetikleyen bazı şeyler yaşanıyor. Çocuk için de 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi. İsmet ve çocuk J.B. dışında evde bulunan 6 kadın daha vardı. Onlar için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istenmişti saldırıya gelen 8 kişi için" diye konuştu.

"İddia makamının bu ceza talebi gerçekleşirse her biri için 60 yıl artı müebbet gibi bir ceza söz konusu"

"Olayın en başından beri müvekkilim ve ailesi, kurşunu sıkanların yalnızca tetikçi olduğunu söylüyorlar" diyen avukat Ayrancı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Azmettiren kişinin bunların babası olan Mithat Barcin olduğunu söylüyorlardı, dosyada kısıtlılık vardı. Ben dosyanın avukatı olmama rağmen dosyanın içeriğini göremiyordum. Müvekkilimin söylediklerini biraz acıdan dolayı olduğunu düşünüyordum. Ama iddianame hazırlandıktan sonra dosyanın içeriğini gördüm. Yazılan mesaj geçmişleri o kadar caniceydi ki bunların acıdan dolayı söylenen sözler olmadığını okuyarak görmüş oldum. Gerçekten de azmettiren biri varmış. Azmettiren kişi Mithat Barcin'miş. Olay esnasında Mithat Barcin olay yerinde olmadığı için onun hakkında tutukluluk kararı çıkmamıştı o zaman. İddianame yazıldı, iddia makamı da onun tutukluluğunu talep etti. Ancak yeterince somut delil bulunamadığı için mahkeme, henüz onun hakkında tutukluluk kararı vermedi. Müvekkilim Harun Barcin için tahliye kararı çıktı. Talebimiz Mithat Barcin'in de tutuklanması. Çünkü onun dışarda olması müvekkilimin ailesi için büyük bir tehlike arz ediyor. Müvekkilimin bulunduğu köy ile Mithat Barcin'in kaldığı köy arasındaki mesafe 4 kilometre. Bir sonraki duruşmada en büyük beklentim Mithat Barcin için tutukluluğa karar verilmesi. Bunun için çalışacağım. İddia makamının sanıklar için istediği ceza şöyle: 7 tutuklu var. Öncelikle İsmet'e karşı 'kasten öldürme suçu', sonra çocuk J.B. için 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçu', 6 müştekim için de 'kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' ceza istedi. İddia makamının bu ceza talebi gerçekleşirse her biri için 60 yıl artı müebbet gibi bir ceza söz konusu."

İstenilen ceza

Dosyada tutuklu müşteki sanıklar Yusuf B., Ejder B., Ramazan B., Yunus B., Sadık B., Ersin B., Murat B. ve Mithat B., hakkında "kasten öldürme", "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ile 6 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

Olay

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba Mahallesi'nde 12 Kasım 2025'te meydana gelen silahlı saldırı neticesinde; İsmet Barcin hayatını kaybetmiş, J.B. ağır yaralanmıştı.