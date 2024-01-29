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Masaj salonunda ''özel terapi'' adıyla fuhuş skandalı! Anlaşamadıklarını böyle vurmuşlar - Son Dakika
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Masaj salonunda ''özel terapi'' adıyla fuhuş skandalı! Anlaşamadıklarını böyle vurmuşlar

Diyarbakır'da güzellik merkezi ve masaj salonlarında ''özel terapi'' adı altında fuhuş yaptıran çete çökertildi. 9 kişi gözaltına alınırken, çete üyelerinden bir kadının bir erkeğe ateş açtığı ve mühürlenen iş yerlerinin zorla açıldığı anlar kameralara yansıdı.

29.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:17
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Diyarbakır'da polisin plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adı altında iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen 'Balans' operasyonunda 4'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 aylık takipte, çete üyelerinden bir kadının tabancayla bir erkeğe ateş açması ve mühürlenen iş yerlerinin zorla açılması da kameralara yansıdı.

FUHUŞ İÇİN "ÖZEL TERAPİ" DEMİŞLER

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda güzellik merkezi adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri takibe alındı. Yapılan 3 aylık teknik takipte güzellik merkezi işletmecilerinin ve çalışanlarının 36 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa 'özel terapi' diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.

Diyarbakır'da Fuhuş Çetesine Operasyon: Kadının Erkeğe Ateş Ettiği An Kamerada

KIZ ARKADAŞI FUHUŞ YAPMADIĞI İÇİN VURULMUŞ

Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi Dilan Y.'nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmi belirtilmeyen erkek, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu nedenle tartıştığı Dilan Y.'nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve yaraladığını iddia etti.

Diyarbakır'da Fuhuş Çetesine Operasyon: Kadının Erkeğe Ateş Ettiği An Kamerada

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

3 aylık takibin ardından polis, 'Balans' adı verilen eş zamanlı operasyonda Dilan Y., Nida D., Berivan M., Aleyna K., Mesut K., Necmettin Ö., Yusuf E., Nejat Ö., ve Seyfettin G.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Operasyonun düzenlendiği güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında fuhuş yapılan iş yerleri mühürlenerek, idari para cezası kesildi.

'Fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Diyarbakır'da Fuhuş Çetesine Operasyon: Kadının Erkeğe Ateş Ettiği An Kamerada
Masaj salonunda \'\'özel terapi\'\' adıyla fuhuş skandalı! Anlaşamadıklarını böyle vurmuşlar
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: lağam Yanıtla 1 15

Diyarbakır, Operasyon, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Masaj salonunda ''özel terapi'' adıyla fuhuş skandalı! Anlaşamadıklarını böyle vurmuşlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masaj salonunda ''özel terapi'' adıyla fuhuş skandalı! Anlaşamadıklarını böyle vurmuşlar - Son Dakika
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