Diyarbakır\'da hava destekli operasyonda 25 bin 625 kök kenevir imha edildi

Diyarbakır'da polis ekiplerince hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 yon skunk/esrar elde edilebilecek 25 bin 625 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ile diğer birimlerin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Yasa dışı kenevir ekimine yönelik 10 Eylül 2026 günü yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 ton skunk/esrar elde edilebilecek miktarda 25 bin 625 kök kenevir ele geçirilerek yerinde imha edildi. Operasyona arama tarama çalışmaları boyunca, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Polis Helikopteri destek sağladı.

Operasyonların devam edeceği kaydedildi.