Diyarbakır'da İki Grup Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Diyarbakır\'da İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda hafif yaralanan 5 kişi ayakta tedavi edilirken, polis inceleme başlattı. Kavga ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

30.03.2024 16:42  Güncelleme: 16:44
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tekme, tokat ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan 5 kişi ayakta tedavi edilirken, polis inceleme başlattı. Öte yandan, iki grubun kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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