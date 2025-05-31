Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı - Son Dakika
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Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı

Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı
31.05.2025 16:53
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Diyarbakır'da Onkoloji Hastanesi'nin bahçesinde ölü bulunan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün intihar mektubunda, aynı fakültede görev yapan araştırma görevlisini işaret etti. Düzgün ile ismi geçen araştırma görevlisi arasında gönül ilişkisi yaşandığı iddia edilirken, YÖK olayla ilgili müfettiş görevlendirip soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesinde ölü bulundu. Bıraktığı intihar notunda aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P.'yi işaret etti. YÖK, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SENA, HASTANE BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayısta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yapılan kontrollerde Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedilmişti.

Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı

İNTİHAR MEKTUBUNDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİ İŞARET ETTİ

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü. Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı

YÖK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Hastane, 3-sayfa, Eğitim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversiteli Sena intihar mektubunda bir ismi işaret etti, YÖK soruşturma başlattı - Son Dakika

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