Diyarbakır'da Kafasına Silahla Ateş Edilerek Öldürülen Kadının Katili Hala Yakalanamadı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sokak ortasında kafasına silahla ateş edilerek öldürülen Hilal Kar'ın katil zanlısı Mehmet D., olaydan bir ay geçmesine rağmen yakalanamadı. Hilal'in kardeşi Rabia Kar ise, kan donduran cinayetin iç yüzünü, "Şahıs bize, 5 sene yatar çıkarım. Cezaevinden çıktığım gibi de sizi öldürürüm diyordu" dedi.

Olay, 23 Haziran tarihinde sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci sokakta meydana geldi. Bir çocuk annesi Hilal Kar (33), dini nikahlı eşi Mehmet D. (40) ile şiddetli geçimsizlikten dolayı 6 Şubat depreminde sonra ayrıldı.

Mehmet D. tarafından sürekli "Seni öldürürüm" tehdidiyle karşı karşıya gelen Hilal'in, kentteki bir alışveriş merkezinde oto kuaför işi yaptığı öğrenildi. Hilal'in çalışmaması için Mehmet D. tarafından tehdit edildiği, daha sonra tekrar barışmak istediği öğrenildi.

Cinayetin yaşandığı günün sabahı kız kardeşi Rabia Kar tarafından uyandırılan Hilal, işe gitmek için evinden dışarı çıktı. Bu sırada binanın önünde bekleyen Mehmet D., Hilal'i konuşarak mahalledeki 798'inci sokağa götürdü. Burada Mehmet D., yanında bulunan silahla tartıştığı Hilal'in kafasına bir el ateş etti. Hilal'in ölmediğini gören Mehmet D., ikinci kez aynı silahı ateşledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kar, yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığına yakınları tarafından defnedilmişti. Olaydan bir ay geçmesine rağmen Mehmet D., yakalanmadı.

Hilal'in mezarı başında cinayetin iç yüzünü anlatan kız kardeşi Rabia Kar, "Yaklaşık 7-8 ay ablam Hilal'le birlikte yaşıyordum. Ablam, Mehmet D'den ayrılmıştı. Depremden bir ay sonra katil Mehmet D., ablamdan ayrılmak istemişti. Ayrıldıktan birkaç ay sonra katil Mehmet D., tekrar ablamı tehdit etmeye başladı. Katil Mehmet D., ablamla konuşmak için birkaç kez annemlerin evinin oraya geldi. Ablam bu durumda kabul etmedi. Daha sonra ablam müşterek çocukları olduğu için affetti. Araya deprem girdi. Depremden sonra yine aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu için tekrar ayrıldılar. Ablamı eve hizmetçi diye kullanıyordu. Sevgi adına hiçbir şey yoktu. Ayrıldıktan sonra ablam bizde kalmaya başladı" dedi.

"Ablamın ölmeyeceğini fark edince ikinci kez kafasına ateş ediyor"

Kar, cinayetten önce zanlı Mehmet D.'nin ailesini sıklıkla tehdide başladığını belirterek, "Ablamı canice öldürmeden bir gün önce ablamın iş yerine gidiyor. Ablamı tehdit etmeye başlıyor. İşten çıkacaksın, barışalım, gelip evde oturacaksın gibi söylemlerde bulunuyor. Ablam tabi istemiyor. Olay günü ablamı 08.55'te uyandırdım, işe gitmesi için. Oto kuaförde çalışıyordu. Sabah ablam işe giderken katil, ablamı binamızın kapısında yakalıyor. Konuşarak tenha bir yere ablam götürülüyor. Evimizin hemen karşısındaki ara sokakta yaklaşık birkaç dakika konuşuyorlar. Ardından Mehmet D., yanında bulundurduğu silahı çıkarıyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre ablam o esnada silaha vuruyor, yere düşüyor. Daha sonra şahıs silahı tekrar alıp ablamın kafasına ateş ediyor. Ablam elini kafasına koyuyor o esnada, kan görüyor. Ablamın ölmeyeceğini fark edince ikinci kez kafasına ateş ediyor. Ablam direkt olay yerinde vefat ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Katil zanlısı, 'cezaevinden çıktığım gibi sizi öldürürüm' diyerek bizi tehdit ediyordu"

"Şahıs, sürekli bize 'Beni şikayet edin. Yapabileceğiniz en başarılı şey beni şikayet etmenizdir' diye söylemlerde bulunuyordu" diye konuşmasına devam eden Kar, şunları söyledi:

"Olaydan birkaç gün önce ablama, '5 sene yatar çıkarım. Cezaevinden çıktığım gibi sizi öldürürüm' diye söylemişti. Olaydan 5 gün önce de Mehmet D., yeğenimi almıştı yanına. Ablam normal şartlarda bile çocuğunu kendisiyle görüştürürdü. Birkaç ay önce de Demirhan, 'çocuğu alıp Irak'a gideceğim' diye söyleniyordu. Biz tasarlanmış bir cinayet olarak görüyoruz. Yeğenim çok küçük. 5 yaşında. O bizsiz yemek de yiyemiyor. Şimdi soruyordur annem, kardeşim, teyzem nerede diye" diye konuştu.

Kar, adaletin yerini bulmasını, katil zanlısının bir an önce yakalanmasını istediğini ifade ederek, "Adalete güvenimiz sonsuz. Fakat bir ay oldu biz yasımızı yaşayamadık. Ben her gün adliye ve karakola gidip geliyorum. Doğru düzgün yas bile kuramadık. Şahıs yakalanınca ablam geri gelmeyecek, ama az da olsa rahatlayacağız. Katilin dışarıda olması birçok insan için tehlike arz ediyor. Bu gibi şahıslar zaten içeri gireceğim düşüncesiyle birçok cana zarar verebiliyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR