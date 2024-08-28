Diyarbakır'da kaybolan çocuk, Tokat'ta kaybolanları hatırlattı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan çocuk, Tokat'ta kaybolanları hatırlattı

Diyarbakır\'da kaybolan çocuk, Tokat\'ta kaybolanları hatırlattı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ederken, bu olay Tokat'ta yıllardır haber alınamayan Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış'ı akıllara getirdi.

28.08.2024 13:14
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üzerinden 7 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kayıp olayı Tokat'ta yıllardır haber alınamayan çocuklar Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış'ı yeniden hatırlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Küçük Narin'in bulunması için Türkiye seferber olurken akıllara Tokat'ta farklı tarihlerde kaybolan iki çocuk geldi. 2015 yılında Reşadiye ilçesinde kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve 2018 yılında Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış'a ait bir ize rastlanılmadı. Dursun Kağan'dan 3 bin 165, Evrim'den ise 2 bin 242 gündür haber alınamıyor.

"Derede muhtarı ararlarken çocuk kemikleri bulunmuştu"

25 Nisan 2018 tarihinde Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, aracının 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu suda kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması yapmıştı. 2 hafta süren çalışma sonucunda içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısının bulunması üzerine kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol'a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınmıştı. Kemik parçaları ile birlikte DNA testi için aileden alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilmişti. DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol'a ait olduğu tespit edilmiş, Dursun Kağan Taşçı'nın ise izine rastlanılmamıştı. Aradan 3 bin 165 gün geçmesine rağmen Taşçı hala bulunamadı.

Evrim'den 6 yıl 1 ay ve 18 gündür haber alınamıyor

Ayrıca Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasındaki evlerinin önünde oynadığı sırada 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı, Ankara'dan gelen ve Reşadiye ilçesinde kaybolan Bayram Erol'un kemiklerini bulan özel JAK ekibi aramıştı. İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamamıştı. Evrim'in kaybolmasının ardından kendi imkanları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber vermiş, ihbar yapılmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlayamadı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan çocuk, Tokat'ta kaybolanları hatırlattı - Son Dakika

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