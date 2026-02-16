Diyarbakır\'da kayıp adam her yerde aranıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 9 gün önce kaybolan yaşlı adamın bulunması için ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden 8 Şubat'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için yakınlarının kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma (KUBAK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma'dan oluşan 200'den fazla ekip, iz takip, kadavra köpekleri ve dronlarla yapılan aramalarda şu ana kadar kayıp şahsa ait bir ize rastlanılmadı. - DİYARBAKIR