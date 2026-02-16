Diyarbakır'da kayıp adam her yerde aranıyor - Son Dakika
Diyarbakır'da kayıp adam her yerde aranıyor

Diyarbakır\'da kayıp adam her yerde aranıyor
16.02.2026 10:50  Güncelleme: 10:51
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 9 gün önce kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. 200'den fazla ekip, iz takip ve dronlarla kayıptan haber alamadı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 9 gün önce kaybolan yaşlı adamın bulunması için ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden 8 Şubat'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için yakınlarının kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma (KUBAK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma'dan oluşan 200'den fazla ekip, iz takip, kadavra köpekleri ve dronlarla yapılan aramalarda şu ana kadar kayıp şahsa ait bir ize rastlanılmadı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Kulp

