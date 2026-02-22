Kayıp engelli şahsı arama çalışmaları 15'inci gününde - Son Dakika
Kayıp engelli şahsı arama çalışmaları 15'inci gününde

Kayıp engelli şahsı arama çalışmaları 15'inci gününde
22.02.2026 14:01  Güncelleme: 14:10
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için arama çalışmaları 15'inci gününde devam ediyor. 202 personelin katıldığı operasyonlarda köpek ve dron kullanılıyor, ancak Ertaş'tan henüz bir iz bulunamadı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş'ı arama çalışmaları 15'inci gününde de devam ediyor.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubatta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım çayı ve çevresinde sürüyor. 202 personelin katıldığı aramalarda 1 kadavra köpeği ve 3 de dron kullanılıyor. Arama çalışmalarının 15'inci gününde de Ertaş'tan bir ize rastlanmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kayıp engelli şahsı arama çalışmaları 15'inci gününde

SON DAKİKA: Kayıp engelli şahsı arama çalışmaları 15'inci gününde - Son Dakika
