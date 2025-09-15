Diyarbakır\'da Kayıp Genç Kız Aranıyor

Diyarbakır'da markete gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor.

Olay cumartesi günü sabah saatlerinde yaşandı. Saat 10.00 sularında Bağlar ilçesinde bulunan Körhat semtindeki evde bulunan 16 yaşındaki Betül Kurt, markete gitmek için çıktı. Bir süre gelmemesi üzerine dışarı çıkan aile fertleri, Kurt'u aramaya başladı. Bir türlü izine rastlanılmaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Yakınları, Betül Kurt'u görenlerin kendilerine haber vermesini istedi. - DİYARBAKIR