Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayıp gencin cesedi gölette bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayıp gencin cesedi gölette bulundu

Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde kayıp gencin cesedi gölette bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan'ın 6 gün boyunca kayıp olduğu bildirildi. Arama çalışmaları sonucunda Arslan'ın cesedi hayvan sulama amaçlı kullanılan gölette bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

27.04.2024 11:40
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olan gencin cesedi gölette bulundu.

Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan (20) 22 Nisan'da akşam 20.00 sularında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Arslan'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), güvenlik korucusu ve UMKE ekipleri çalışma başlatmıştı.

Hayvan sulama amaçlı kullanılan gölette Aslan'ın cesedi bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzeri morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayıp gencin cesedi gölette bulundu - Son Dakika

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