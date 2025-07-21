Diyarbakır\'da Klima Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir evde klima ünitesinden çıkan yangında biri çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 440. Sokak'ta 2 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin klima ünitesinden kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangından, biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Ekilenlerin tedavileri ayakta yapıldı. - DİYARBAKIR