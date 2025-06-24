Diyarbakır\'da Konteyner Yangını

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte işçiler tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR