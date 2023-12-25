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Diyarbakır'da kum ocağı göçüğü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kum ocağı göçüğü: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden kum ocağı inşaatında meydana gelen göçük sonucu 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da kum ocağı göçüğü: 1 ölü, 1 yaralı
25.12.2023 - 18:09,
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden kum ocağı inşaatında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğeri hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kırsal Güzel Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden kum ocağında yaşanan göçük sonrası istinat duvarı işçilerin üzerine çöktü. O sırada çalışma yapan 5 işçiden amca çocuğu olduğu öğrenilen Abdullah ve Ahmet Güngör göçük altında kaldı, 3 kişi ise son anda kurtuldu. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Ahmet Güngör kentteki hastaneye kaldırılırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu Abdullah Güngör'ün (35) cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerine gelen Abdullah ve Ahmet Güngör'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kum ocağı göçüğü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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