Diyarbakır\'da Kuyumcuya Saldırı

Olay merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının önüne gelen motosikletli şahıslar iş yerine bir el ateş edip kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR