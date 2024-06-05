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Diyarbakır'da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işçi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Bismil- Batman Kara yolunda ilçenin Şükürlü Mahallesi mevkiinde Sivas'a mevsimlik işçileri taşıyan 34 EN 1661 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.