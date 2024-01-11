Diyarbakır\'da Minibüs Öğrencilere Çarptı, 5 Öğrenci Yaralandı

Diyarbakır'da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında

Minibüs öğrencilere çarpıp markete böyle daldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da minibüsün, kontrolden çıkarak market önünde bekleyen 5 öğrenciyi önüne alıp markete girdiği kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi bulunan Diyarbakır- Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete daldı. O esnada market önünde bekleyen 5 öğrenci minibüsün çarpmasıyla yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.