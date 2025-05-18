Diyarbakır'da motokuryenin yayalara çarpması sonucu 2'si yaya 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde motokurye, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazada yayalar ve motokurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Motokurye Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?