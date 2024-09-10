Narin Güran Cinayetinde Tutuklama Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cesedini taşıyan N.B., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itirafta bulunan şüpheli N.B., gözaltına alınmıştı. N.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. N.B., tutuklama talebiyle sulh ceza hakemliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR
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