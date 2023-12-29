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Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasını polis ve jandarma dağıttı - Son Dakika
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Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasını polis ve jandarma dağıttı

Diyarbakır'da, Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında çıkan kavgaya veliler de dahil oldu. Polis ve jandarma, güvenlik önlemi alarak kavgayı sonlandırdı ve öğrencileri tahliye etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.12.2023 - 14:54,  Güncelleme: 14:55
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Diyarbakır'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan ve velilerin de dahil olmasıyla büyüyen kavga, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile sona erdi.

Alınan bilgilere göre, Kocaköy ilçesindeki Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kırsal Çaytepe Mahallesi'nden gelen öğrenciler ile merkezden gelen öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Öğrencilerin kavgasını duyan veliler okulun önünde toplandı. Velilerin de dahil olmasıyla olay büyürken, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak kalabalığı dağıtan ekipler, öğrencilerin tahliyesini sağladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır\'da öğrencilerin kavgasını polis ve jandarma dağıttı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasını polis ve jandarma dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasını polis ve jandarma dağıttı - Son Dakika
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