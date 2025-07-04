Diyarbakır\'da Operasyonda İki Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ve Ergani ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında 10 yıl 5 ay 18 gün ile 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan B.F.O. isimli şahıs Bismil ilçesinde, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması olmak üzere toplamda 9 ayrı dosyadan 22 yıl hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs ise Ergani ilçesinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı.

Yakalanan B.F.O. ve E.G. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - DİYARBAKIR