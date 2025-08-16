Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı.
Lice ve Hani ilçelerinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle birçok mahalleye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tedbirlerini sürdürüyor. - DİYARBAKIR
Diyarbakır'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
