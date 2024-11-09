Diyarbakır\'da Otobüs Yangını

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Diyarbakır'da park halindeki bir otobüs alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Otogarı'nda peronda park halinde olan bir otobüs henüz tespit edilemeyen bir nedenle yandı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine otobüs yanarak maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsün bir bölümünün tamamen yandığı belirtildi. - DİYARBAKIR