Diyarbakır\'da Otomobil Yangını

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alev yanan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Silvan Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken sürücü, hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - DİYARBAKIR