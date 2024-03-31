Diyarbakır\'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada çok sayıda yaralı var

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Diyarbakır'da oy verme işlemleri sırasında taraflar arasında bilinmeyen nedenle silahlı, taşlı, sopalı bir kavga çıktı. Çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi devam ediyor.

TARTIŞMA YERİNİ SİLAHLI KAVGAYA BIRAKTI

Seçim yarışına gölge düşüren olay Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı olayda, çok sayıda kişi yaralandı.

BÖLGEYE TAKVİYE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları tedavileri için hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise olaya müdahale ederek tarafları dağıtmaya çalıştı. Bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavganın çıkış nedeni araştırılıyor.