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Diyarbakır'da Pencereden Kendini Bırakan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Pencereden Kendini Bırakan Kadın Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın 3. katında bulunan kadın, pencereden kendini bırakmaya çalıştı. Evin içindekilerin ve güvenlik kamerası onarım aracının yardımıyla kadın kurtarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kadın tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır\'da Pencereden Kendini Bırakan Kadın Kurtarıldı
30.01.2024 - 13:09,
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın 3'üncü katında pencereden kendini bırakan kadın, evin içindekilerin tutması ve güvenlik kamerası onarım aracı yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde ismi öğrenilmeyen kadın, kaldığı dairenin penceresinden kendini bırakmaya çalıştı. Evin içindekiler, kadına müdahale edip dakikalarca tutmaya çalıştı.

Kadın, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kamerası onarım aracının yardımıyla kurtarıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken kadın; tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Pencereden Kendini Bırakan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika


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