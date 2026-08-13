Diyarbakır'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da yunus timleri, ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirerek şüphelileri gözaltına aldı.

Diyarbakır'da yunus timlerinin yaptığı saha çalışmasında ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğimizce, ilimiz genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları kapsamında, 11.08.2026 tarihinde yapılan kapsamlı aramalar ve kontroller neticesinde; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet bu silahlara ait fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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