Diyarbakır'da salça kovalarında 14 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da salça kovalarında 14 tabanca ele geçirildi

Diyarbakır\'da salça kovalarında 14 tabanca ele geçirildi

Diyarbakır'da yapılan bir aramada, aile görünümü verilen bir araçta salça kovaları içinde 14 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda aparat ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

24.05.2024 10:02
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Diyarbakır'da aile görünümü verilen bir araçta yapılan aramada, salça kovaları içinde 14 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla Diyarbakır'a geleceği bilgisini değerlendirerek takibe başladı.

Çalışmalar ve takip sonucunda dün, aile görünümü verilen araç kent girişindeki uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı.

Aramada, salça kovaları içinde 14 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet şarjör, 40 adet yiv ve setleri bulunan namlu, 40 adet fişek yatağı, 80 adet tabanca pimi ve 100 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Müdürlüğün, silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların yoğun ve özverili bir şekilde devam etmekte olduğu vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da salça kovalarında 14 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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