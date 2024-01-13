 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki şehiriçi yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yolcuların tahliye edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralanan olmadı.

Diyarbakır\'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı
13.01.2024 - 23:53,  Güncelleme: 23:54
Abone Ol

Diyarbakır'da, seyir halindeki şehiriçi yolcu minibüsü alev alev yandı. Yolcular minibüsten tahliye edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde akşam saatlerinde Bağlar ilçesi güzergahında seyir halindeki İhsan A. yönetimindeki 21 M 0444 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın büyümeden yolcular tahliye edildi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste küçük çaplı patlama yaşanırken, durum çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İtfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaralanın olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kooperatifler Mahallesi, Diyarbakır, Yenişehir, İtfaiye, Olaylar, Ulaşım, İtfaiye, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika


00:37
Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48
BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37
İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı

Son Dakika
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48 BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37 İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 00:49:31. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement