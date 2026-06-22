Diyarbakır'da Silah Operasyonu

Diyarbakır'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, gizli bölmelerden çok sayıda silah çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, şüpheli otomobilde yaptığı aramada, 1 adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, 1 adet MP-5 otomatik tabanca, 1 adet CZ marka otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 30 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Konuya ilişkin tahkikatın devam ettiği bildirildi. - DİYARBAKIR