Diyarbakır'da silahlı, bıçaklı, sandalyeli kavga: 2 yaralı

3.Sayfa

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı, bıçaklı, sandalyeli kavga kamerada: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahı, bıçaklı ve sandalyeli kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkeze Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Gevran Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı, bıçaklı ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.