Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 13 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 13 Yaralı

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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 13 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

09.04.2025 09:11
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Dehşet anları kamerada... Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde tartışan iki grup, bugün tekrar bir araya geldi. Gruplar arasında çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i polis 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 13 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 13 Yaralı - Son Dakika

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