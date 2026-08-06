Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 6 Gözaltı

Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 6 Gözaltı
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Diyarbakır Bağlar'da silahlı kavga ihbarı üzerine 6 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "silahlı kavga" ihbarına bakan polis ekipleri, hem kaçan şahısları yakaladı, hem de yaptıkları aramalarda silahlar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz Bağlar ilçesinde, 04.08.2026 tarihinde meydana gelen 'silahlı kavga' ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerimizi fark edip kaçmaya çalışan şahıslar, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüphelilerin üzerlerinde ve saklandıkları adreste yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 74 adet muhtelif çaplarda (9x19 mm ve 7.65 mm) fişek ele geçirilmiştir. '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında çeşitli suç kayıtları bulunan M.M.Ç., R.M., U.T., Y.T., H.Y. ve M.E. isimli 6 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.M. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş; H.Y., M.M.Ç., U.T. ve Y.T. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Bağlar, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 6 Gözaltı - Son Dakika

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