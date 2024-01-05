 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da silahlı saldırı: Yaya ve otobüs şoförü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da silahlı saldırı: Yaya ve otobüs şoförü yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki kişinin sıktığı kurşunların hedefi olan yaya ve özel halk otobüsü şoförü yaralandı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Diyarbakır\'da silahlı saldırı: Yaya ve otobüs şoförü yaralandı
05.01.2024 - 21:16,  Güncelleme: 21:17
Abone Ol

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki kişinin sıktığı kurşunların hedefi olan yaya ve özel halk otobüsü şoförü yaralandı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla ateş açtı. Bu esnada yoldan geçen Aydın T. ile seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü Serkan A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Başından yaralanan otobüs şoförü Serkan A. ve Aydın T'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kooperatifler Mahallesi, Diyarbakır, Yenişehir, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da silahlı saldırı: Yaya ve otobüs şoförü yaralandı - Son Dakika


21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi

Son Dakika
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 22:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da silahlı saldırı: Yaya ve otobüs şoförü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement