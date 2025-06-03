Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşen vatandaşın cansız bedeni, yapılan aramalarda kaybolduğu yerden 35 kilometre ileride kanal içerisinde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güzderesi Mahallesinde Yusuf Bilgin'den (50) haber alamayan yakınları yaptıkları aramada sulama kanalında ayak izlerine rastlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık, DÜAK, Batman'dan da itfaiye ve ANDA ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda vatandaşın cansız bedeni kanala düştüğü tahmin edilen yerden yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Yusuf Bilgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Sulama Kanalında Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?