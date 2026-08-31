Diyarbakır\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobil yoldan çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Huzurevleri semtinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.