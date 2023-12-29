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Diyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda taziye dönüşünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ergani ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi mevkii Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Almanya'da bir yakınının kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle Diyarbakır'da taziye sonrası Adana'ya gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ahmet Tekin idaresindeki 01 AER 742 plakalı otomobil, yol kenarında lastiği patladığı için duran sürücüsü Fatih Meşe olan 34 GD 4449 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 kişi öldü

Sağlık ekipleri, otomobil içindeki şoför Ahmet Tekin ve R.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, aynı araç içindeki yaralı A.T. ve K.Ç. ile kamyonet sürücüsü Fatih Meşe ve H.K.'yi ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. A.T. ile K.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.