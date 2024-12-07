Diyarbakır'da ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Diyarbakır- Mardin kara yolunda A.K. idaresindeki 63 AFM 333 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Ters Dönen Araçta Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
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