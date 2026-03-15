Diyarbakır\'da Tır Devrildi, Yaralı Yok

Edinilen bilgilere göre, kırsal Akdiken Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, akaryakıt istasyonundan ana yola girmeye çalışan otomobilin üstüne devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR