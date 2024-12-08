Diyarbakır'da karşı şeritten geçen tırın tekeri seyir halindeki otomobilin tavanına düştü: 1 ölü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, seyir halindeki tırdan fırlayan tekerin seyir halindeki otomobilim tavanına düşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır-Silvan kara yolu 36. kilometresinde B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına, seyir halindeyken karşı şeritten geçen tırdan fırlayan teker düştü.
Tekerin tavanı yarmasıyla sürücünün yanındaki Erhan Tatar olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Öte yandan sürücü, olayın şokunu yaşayarak sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Tır Tekerleği Otomobile Düştü: 1 Ölü - Son Dakika
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