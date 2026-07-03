Diyarbakır'da Trafik Denetimi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafik Denetimi

Diyarbakır\'da Trafik Denetimi
03.07.2026 16:28
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Diyarbakır'da yapılan denetimlerde 1,641 araca ceza kesildi, 11 araç trafikten men edildi.

Diyarbakır'da trafik polisi ekiplerinin yaptığı denetimde, bin 641 araca idari trafik para cezası uygulandı, 11'i trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, huzur ve süküneti bozan araç ve sürücülerin engellenmesine yönelik olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce haziran ayı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı ve Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yoğun denetimler gerçekleştirilmektedir. Yapılan denetimlerde toplam 5 bin 500 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, bunlardan bin 37'sine hız sınırını aşmaktan, 99'una park ihlalinden, 6'sına yarış yapmaktan, 2'sine makas atmaktan, olmak üzere, çeşitli trafik kuralı ihlallerinden toplam bin 641 araca idari trafik para cezası uygulanmış olup, bunlardan 11'i trafikten men edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Trafik Denetimi - Son Dakika

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