Diyarbakır'da Trafik Denetimlerinde 857 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Trafik Denetimlerinde 857 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Diyarbakır\'da Trafik Denetimlerinde 857 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Diyarbakır'da yapılan trafik denetimlerinde 9 Temmuz tarihinden bugüne kadar 262'si motosiklet olmak üzere 857 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. Denetimlerde abartı egzoz, alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, drift atma, tehlikeli şerit değiştirme ve makas atma gibi ihlaller tespit edildi.

14.08.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yapılan trafik denetimlerinde 9 Temmuz tarihinden bugüne kadar 262'si motosiklet olmak üzere 857 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, Mahabad Bulvarı, Mezopotamya Bulvarı ve Stadyum çevresinde denetim gerçekleştirdi. 9 Temmuz'dan bugüne kadar yapılan çalışmalarda 43 araca abartı egzozla çevreye rahatsızlık vermekten, 279 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 138 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye drift atmaktan, 30 araç sürücüsüne tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atmaktan caza uygulandı. 262'si motosiklet olmak üzere 857 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 296 sürücü belgesine el konularak, 82 araç trafikten men edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3-sayfa, trafik, Güvenlik, Diyarbakır, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Trafik Denetimlerinde 857 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
16:51 Hakan Çalhanoğlu’ndan çok konuşulacak transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak transfer itirafı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:04 Doktolar’ın Ela’sına bakın Bir öğününü paylaştı, dillere düştü Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü
16:03 Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 11:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Trafik Denetimlerinde 857 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement