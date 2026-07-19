Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Çınar çevre yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da kamyona arkadan çarpma: 1 yaralı - Son Dakika
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