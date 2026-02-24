Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır Valiliği, Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çınar ilçesi Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği belirtilerek, "Kazada, araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR