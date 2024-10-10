Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hafif ticarin aracın çarptığı 72 yaşındaki adam ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde Dicle Üniversitesi kavşağında İ.D. idaresindeki 21 ABV 017 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan K.R.'ye (72) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan K.R., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Trafik Kazası: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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