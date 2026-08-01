Diyarbakır\'da Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde aşırı yüklenmeden kaynaklı alevlere teslim olan trafo itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Fırat Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde elektrik trafosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Trafodaki yangının aşırı yüklenmeden dolayı çıktığı öğrenildi. Trafo onarılarak enerji akışı sağlandı.